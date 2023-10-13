بيع رقم هاتف مميز يقود 3 أشخاص إلى المحاكمة

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام شخصين بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 6 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام واحتياطياً فسخ العقد الشفوي بينه والمشكو عليه الأول وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بعرض رقم هاتف مميز، للبيع على موقع التواصل الاجتماعي ' انستغرام ' بمبلغ 8000 درهم وقد تواصل معه المشكو عليه الأول وأبدى رغبته في شرائه وقد قام الأخير بتسليمه مبلغ 2.000 درهم، وبعد تنازل الشاكي عن الرقم للمشكو عليه الثاني ماطله المشكو عليه الأول في سداد باقي المبلغ المطالب به 6.000 درهم وظل يماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة الدعوى الماثلة.

وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل متبادلة بينه وبين المشكو عليه الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي 'واتساب '، واستمارة طلب تنازل من شركة الاتصالات مترجمة ترجمة قانونية.

وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها محامي الشاكي والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه الأول رغم الإعلان قانوناً كما حضر المشكو عليه الثاني.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو عليهما مبلغ 6.000 درهم المبلغ المتبقي من قيمة بيع رقم الخدمة الهاتفية ....وأنهما لم يبادرا بإرجاع المبلغ سالف البيان أو جزء منه وأن ذمتهما ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد) وأبدى الشاكي استعداده لتأديتها وحلفها.

وقال المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول أن يؤدي للشاكي مبلغ 6.000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض الدعوى بشأن المشكو عليه الثاني.









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