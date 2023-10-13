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طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

10/13/2023 12:47:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً. ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 -
25 تصل إلى 30 كم/س.


و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 و الجزر الأول عند الساعة
18:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.


و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والمد الثاني عند الساعة 21:26 و الجزر الأول عند الساعة
15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.


و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى

أبوظبي

38

25

90

25

دبي

37

28

80

20

الشارقة

38

25

85

20

عجمان

35

27

90

25

أم القيوين

37

24

90

30

رأس الخيمة
38

26

85

30

الفجيرة

34

28

85

25

العـين

41

28

45

15

ليوا

40

24

90

20

الرويس

39

25

95

35

السلع

40

24

95

30

دلـمـا

36

27

90

45

طنب الكبرى
35

28

85

55


الصغرى

35

28

85

55

أبو موسى

35

28

85

55


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