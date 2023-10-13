عقار مطور من «أوزمبيك» لعلاج السكري يضع شركات غسيل الكلى وعلاج النحافة في أزمة

تراجعت أسهم مقدمي خدمات الغسيل الكلوي بشكل حاد بعد أن أظهرت نتائج مبكرة ناجحة لعقار "أوزمبيك" من شركة نوفو نوردسك في تحسن ملحوظ في وظائف الكلى لدى مرضى السكري.

إعلان نوفو يعد أحدث علامة على الأثر العميق الذي تسببت فيه نجاح أدوية GLP-1، وتطويراتها، على أسهم شركات الأغذية ومقدمي عمليات تكميم المعدة ومصنعي أجهزة مراقبة مستوى السكر في الدم.

تُستخدم أدوية GLP-1 في علاج مرض السكري من النوع 2، إضافة لقدرتها على إفقاد الوزن، كعلاج لأمراض البدانة والتنحيف.

وأغلقت أسهم شركة "ديفيتا"، ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية بانخفاض حوالي 17٪، وأسهم الشركة الألمانية "فريزينيوس ميديكال" المُدرجة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 17.6٪.

أما أسهم شركة "باكستر إنترناشيونال" في الولايات المتحدة والمصنعة امنتجات علاجات الغسيل الكلوي انخفضت بنسبة 12.3٪.

أعلنت شركة الأدوية الدنماركية نوفو متأخرًا الثلاثاء أنها ستتوقف عن التجربة لما يقرب من عام، قبل الموعد النهائي بسنة بناءً على النتائج المحققة، وذلك لفحص النتائج وتحليلها، تمهيداً لإقرار العقار.

واستمرت سوق الغسيل الكلوي على مر العقود بفضل معدلات البدانة والسكري العالية، التي تسهم في خلل بوظائف الكلى، إلا أن أدوية GLP-1 مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" من نوفو قد أظهروا تحسينًا هائلًا في الحالتين، بالرغم من الآثار الجانبية للجيل الأول من العقارين.

ووفقًا للمحلل ويلز فارجو موهيت بانسال، فتطور عقارات نوفو قد يفتح الباب أمام ما يصل إلى 5 ملايين مريض في احتياج لذلك العقار.





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