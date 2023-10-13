تعاون بين «أرامكس» و«ماستركارد» لإطلاق منصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

أعلن كل من «أرامكس» و«ماستركارد»، عن تعاونهما لإطلاق النسخة الأولى من منصة ScaleUp الجديدة، والتي تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وتمثل المنصة، التي جرى إطلاقها بالشراكة مع مبادرة موطن ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فرصة مهمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لطرح أفكارها المبتكرة، والفوز بمنحة نقدية بقيمة 250 ألف درهم، فضلاً عن فرصة لقاء مجموعة من المستثمرين الأفراد البارزين، والحصول على العديد من المزايا الإضافية، بما في ذلك الحملات التسويقية المختلفة. وستتم دعوة الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية، وعدد مختار من الشركات المشاركة في المبادرة، لحضور فعالية حصرية للتواصل، تقام تحت مظلة مبادرة ScaleUp، خلال نوفمبر المقبل.

تأتي هذه المبادرة، في سياق جهود المؤسستين الرائدتين لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وقد تعهدت ماستركارد بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي بحلول 2025، وتعاونت مؤخراً مع مؤسسة «Women Choice»، لدعم رائدات الأعمال، والمساهمة في توفير مليون فرصة عمل للنساء في العالم العربي.

من جانبها، تؤمن أرامكس بأهمية تمكين ومساعدة رواد الأعمال لخلق الفرص بأنفسهم، وذلك في سياق جهودها المستمرة لفهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم والخدمات والحلول المبتكرة اللازمة لها.

ومن خلال هذه المبادرة، سيعزز قادة القطاع الدعم المقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث تسهم مبادرة «ScaleUp»، في دعم تطلعات الدولة الرامية إلى أن تكون وطناً لـ 20 شركة أحادية القرن (يونيكورن) بحلول 2031، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد، وتسهم بما يزيد على 50 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال طارق أبو ياغي المدير العام لشركة «أرامكس» في الإمارات: نحن سعداء بإطلاق النسخة الأولى من منصة ScaleUp، فهي مسابقة فريدة، تهدف لإحداث تغيير ملموس لبناء مستقبل القطاعات والاقتصادات في المنطقة، من خلال دعم الشركات الناشئة، وتمكينها من الابتكار. ونحن ندرك تماماً التحديات التي يمكن أن تقف في طريق نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأننا بدأنا مسيرتنا كشركة ناشئة، ولدت من طموحات رواد الأعمال في المنطقة، قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن. ونعتقد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، هو أداة رئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ويسعدنا أن نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة والمتنوعة في دولة الإمارات، الفرصة لتحقيق النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة، من خلال منصة ScaleUp، مستندين بذلك إلى تاريخنا العريق في مجال دعم قطاع الشركات الناشئة.

من جانبها، قالت آمنة أجمل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: جاء التعاون مع أرامكس لإطلاق هذه المبادرة، خياراً طبيعياً، حيث يجمعنا هدف مشترك، يتمثل في دعم ريادة الأعمال، ونمو وازدهار الشركات الناشئة في دولة الإمارات. نحن نعتقد أن تمكين الشركات الصغيرة، هو محرك أساسي لدعم النمو والازدهار الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز