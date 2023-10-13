يمر بأشهر معالم العاصمة..النسخة الخامسة لـماراثون أدنوك أبوظبي تنطلق 16 ديسمبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية“أدنوك”، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، عن انطلاق النسخة الخامسة من الماراثون، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل، حيث يمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة أبوظبي انطلاقاً من المقر الرئيسي لـ“أدنوك” على كورنيش أبوظبي.

ويمتد الماراثون، الذي يبلغ مجموع جوائزه المالية 303000 دولار أمريكي، لمسافة 42,195 كم ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي.

ويعد ماراثون أدنوك أبوظبي أحد أبرز فعاليات رياضة الجري الرائدة في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق أعلنت الجهتان المنظمتان عودة سلسلة السباقات الترويجية لعام 2023 التي توفر للمشاركين فرصة المنافسة لمسافات قصيرة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية في ديسمبر المقبل.

وتشمل سلسلة السباقات الترويجية، 3 سباقات انطلقت لمساعدة المشاركين على اختلاف مستوياتهم وطموحاتهم في التجهيز للماراثون، وأقيم السباق الأول ضمن السلسلة في ياس مول 2 سبتمبر الماضي، لمسافات 1 و2.5 و5 كم ، بينما انطلق السباق الثاني يوم 7 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كم، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث 4 نوفمبر المقبل، لمسافات تبدأ من 1 كم إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كم.

وتشهد الفترة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية إقامة سباق الظنة المجتمعي للجري، وهو سباق خاص من أدنوك، يقام في الحديقة المركزية بمدينة الظنة، 15 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات 1 و2.5 و5 و10 كم.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي إن تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون.

وأضاف :“ أرتأينا مع شركائنا في”أدنوك"، تنظيم 3 سباقات مجتمعية ترويجية لماراثون أدنوك أبوظبي، وتمكنا خلال أول سباق أقيم في ياس مول في سبتمبر الجاري من استقطاب عدد كبير من المشاركين، من مختلف شرائح المجتمع، وسط أجواء مليئة بالحماس والندية والإثارة".

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