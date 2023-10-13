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التضخم في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

10/13/2023 12:47:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر مدعوماً بصعود أسعار المنازل، فضلاً عن ارتفاع كلفة البنزين، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خصوصاً في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلكين 3.7 % في سبتمبر على أساس سنوي مقابل توقعات بـ3.6 %، كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.1 % على أساس سنوي. وعلى صعيد شهري سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بـ3.7 %، فيما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3 %، مسجلاً صعوداً للشهر الثاني على التولي.

ووفق البيانات، كان مكوّن المسكن هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع العناصر، ممثلاً أكثر من نصف الزيادة، مع صعود أسعار البنزين.

يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول، التوصل إلى قرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، رغم أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.


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