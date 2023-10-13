«صندوق النقد»: 5.7% الفائض المالي المتوقع لموازنة الإمارات العام الجاري

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028.

وبحسب تقرير «الراصد المالي» أكتوبر 2023 فمن المتوقع أن يستمر تحقيق الموازنة في الإمارات 5% في عام 2024، و4.5% في عام2025، و4.3% في عام 2026، و4% في عام 2027، و3.6% في عام 2028.

وتوقع الصندوق أن تشكل الإيرادات العامة 31.9% من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في العام 2024 عند 31.1%، و30.6% في 2025، و30.3% في 2026، و30% في 2027، و29.6% في 2028.

وبحسب التقرير من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7% في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في عام 2027 إلى 26.6%، وإلى 26.5% في عام 2028.

كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 29.4% من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1% في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7% في العام المقبل، وإلى 28.3% في العام 2025، ويصل إلى 27.8% في 2026، ونحو 27.4% في 2027، و26.9% في العام 2028.

وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً يبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري.

هذا وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر 2023.

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