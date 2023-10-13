الحكم على عرّاب الفورمولا 1 الإنجليزي بيرني إكليستون بالسجن 17 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي



حُكم على عرّاب الفورمولا واحد السابق الإنجليزي بيرني إكليستون الخميس في لندن بالسجن لمدة 17 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي وعدم الإعلان لسلطات الضرائب البريطانية عن أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (473 مليون يورو) من الأصول المملوكة في سنغافورة، بين عامي 2013 و2016.

ودفع إكليستون، البالغ من العمر 92 عاما، في البداية ببراءته في أغسطس 2022، لكنه اعترف أخيرا بالتهم الموجّهة إليه خلال جلسة استماع الخميس في لندن، وبالتالي تم الحكم عليه دون الاضطرار إلى امتثاله الى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 16

نوفمبر المقبل وتستمر لمدة ستة أسابيع.

وقال الملياردير البريطاني لمحكمة ساوثوارك كراون في لندن، وهو يرتدي بدلة داكنة وربطة عنق رمادية: "أعترف بأنني مذنب".

واتهم إكليستون العام الماضي بعدم التصريح بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار) من الأصول الخارجية لحكومة المملكة المتحدة في عام 2015.

وأوضح المدعي العام ريتشارد رايت أن إكليستون قدَّم إجابة "كاذبة أو مضللة" من خلال ادعائه أنه ليس لديه ائتمانات غير معلنة، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، مضيفا "إنه يدرك الآن أنه يجب دفع الضرائب".

وكان مكتب المدعي العام البريطاني اتهم إكليستون بعد تحقيق ضريبي تم تقديمه على أنه "معقد ودولي".

وقالت كريستين مونتغومري، محامية إكليستون، للمحكمة الخميس إن موكلها "يأسف بشدة للوقائع التي أدت إلى هذه المحاكمة الجنائية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها إكليستون مشكلة مع القضاء. في عام 2014، حصل على وقف محاكمة بتهمة الفساد في ألمانيا، ودفع 100 مليون دولار.

وكانت التهمة دفع رشوة بخصوص مبلغ قدره 44 مليون دولار دفعه لمسؤول سابق في المصرف البافاري "بايرن ال بي"، غيرهارد غريبكوفسكي، في 2006 و2007، في قضية شراء حقوق بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

يُنسب إلى رجل الأعمال البريطاني الذي تُقدر ثروته المالية الصافية بنحو 3 مليارات دولار، الفضل على نطاق واسع في تحويل رياضة الفورمولا واحد تجاريًا.

أحكم "مستر إي"، مالك الحقوق التجارية السابق، قبضته على بطولة العالم للفورمولا واحد لفترة 40 عاماً، قبل أن يغادر منصبه مديراً للفئة الاولى في يناير 2017 عقب قرار المجموعة الأمريكية "ليبرتي ميديا" المالكة الجديدة للحقوق التجارية بالاستغناء عن خدماته.

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