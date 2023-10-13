دبي تضع معايير آمنة لإصدار الأصول الافتراضية المدعومة بالتقليدية

اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية، مثل العملات التقليدية على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود. وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة في سبتمبر، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.

وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.

وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.

وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.

احتياجات

وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.

ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تتضمن متطلبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب أيضاً متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.

ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.

فئتان

وتتضمن النسخة الأخيرة من كتيب القواعد فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.

وتواصل السلطة العمل مع الهيئات التنظيمية المحلية والعالمية لبناء سوق أصول افتراضية أكثر تقدماً ومسؤولية يسمح بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد التقليدي بشكل آمن. ويسلط هذا التحديث المحدد الضوء أيضاً على التعاون التنظيمي القوي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تعزز فيه دبي مكانتها كمركز للابتكار، وتتبوأ موقعاً ريادياً في قطاع الأصول الافتراضية سريع التطور. وتعكس الخطوة نحو التزامن التنظيمي في هذا القطاع التوجه العالمي نحو التشغيل البيني، مع تولي السلطة زمام المبادرة لهذه الجهود.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز