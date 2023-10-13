تصفيات أوروبا 2024: التسلسل الهرمي حول مبابي يتطوّر في منتخب فرنسا

من يرافق كيليان مبابي في هجوم منتخب فرنسا لكرة القدم؟ منذ خسارة نهائي مونديال 2022، "يتطوّر" التسلسل الهرمي في القطاع الهجومي لتشكيلة المدرّب ديدييه ديشان، بعيداً عن تثبيت أحد الهدافين قدميه إلى جانب القائد الفتاك للمنتخب الأزرق.

ماركوس تورام، أوليفييه جيرو أو راندال كولو مواني في المركز الرقم 9؟ كينغسلي كومان أو عثمان ديمبيليه على الجناح الأيمن؟ انها مشكلة الأثرياء التي يرغب العديد من المدربين "المعاناة" منها، وديشان مدرك لذلك "لن أشتكي من تلك الخيارات".

مع انطلاق ضربة البداية لمباراة فرنسا وهولندا الجمعة ضمن تصفيات كاس أوروبا 2024 والتي اقتربت فرنسا منطقياً من بلوغها، ستكون هناك مروحة خيارات واسعة لـ"ديه ديه". اختبر بعضها هذه السنة، دون الوصول إلى وصفة سحرية.

شرح الإثنين في مقر كليرفونتين التدريبي، في اليوم الأول من التجمّع الذي سيشهد أيضاً مواجهة فرنسا مع اسكتلندا ودياً الثلاثاء في مدينة ليل الشمالية "التسلسل الهرمي في سبتمبر، أكتوبر،نوفمبر، مارس أو يونيو، في حالة تطوّر".

- رصيد هشّ في 2023 -

من الناحية الاحصائية، يصعب التفريق بين اللاعبين الثلاثة في مركز رأس الحربة. يقدّم تورام مستويات جميلة مع ناديه الجديد إنتر الإيطالي: هدفان وسبع تمريرات حاسمة في عشر مباريات. بدأ جاره في ميلانو، جيرو، الموسم بأرقام مميزة (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، لكنه لم يعرف الشباك منذ مطلع سبتمبر. أما كولو مواني العائد من إصابة، فقد سجّل مرتين ولعب كرتين حاسمتين مع فريقه الجديد باريس سان جرمان.

لكن مع "الزرق"، يملك الثلاثي رصيداً هشاً هذه السنة: فكّ تورام أخيراً صيامه ضد إيرلندا (2-0)، لم يسجّل جيرو سوى في مرمى جبل طارق المتواضعة، ولا تزال الشباك تعاند كولو مواني منذ نصف نهائي مونديال قطر 2022 أمام المغرب.

احصائيات لا يعوّل ديشان كثيرا عليها "لن يصبح لاعب ما أساسياً لأنه سجّل ثلاثة أهداف، انما يتعلّق الأمر بصفات اللاعب ومناسبته للخصم".

أضاف "يملك أوليفييه وماركوس صفات متشابهة نوعاً ما، رأس الحربة الذي نبحث عنه وظهره إلى المرمى، فيما يملك كولو ميزات مختلفة نوعاً ما" أكثر عمقاً.

عامل آخر يجب أخذه في عين الاعتبار، النضارة الجسدية: "يبلغ أوليفييه السابعة والثلاثين، وبالتالي يحاول مدربه في ناديه توفير جهده. يلعب لكنه لا يخوض دوماً مباريات كاملة".

لكن الوضع مماثل مع تورام (26 عاماً) الذي ينهي نادراً مبارياته مع فريق مدينة ميلانو، وكولو مواني (24 عاماً) الخاضع للمداورة في سان جرمان.

نظراً لقدرته على شغل أكثر من مركز، خصوصاً على الجناح، على غرار المواجهة ضد إيرلندا (1-0) في آذار/مارس، خاض كولو مواني أكبر عدد من الدقائق في 2023، مقارنة مع جيرو وتورام.

- خطر دائم -

وإذا كان الجناح الأيسر المنطقة التابعة لـ"كيكي"، فان الصراع مفتوح على الميمنة.

كان كينغسلي كومان أساسياً في مباراة الذهاب ضد هولندا، جبل طارق، اليونان وألمانيا. استهل ديمبيليه، المصاب منذ مطلع السنة، مباراة إيرلندا أساسياً الشهر الماضي.

افتتح كومان عداده التسجيلي هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني، بثنائية ضد فرايبورغ (3-0)، وقد يفضّله ديشان على "ديبموز" الباحث عن هزّ الشباك مع سان جرمان بعد انتقاله من برشلونة الإسباني.

قال ديشان مبتسماً "إذا بدأت المباراة مع كينغسلي أو عثمان واستبدل أحدهما الآخر في آخر نصف ساعة، فان الخطر يبقى كبيراً، ومن يدخل يتمتع بنضارة إضافية".

لن تكون مهمة هولندا سهلة بمواجهة مبابي الذي يبحث عن استعادة شهيته مع سان جرمان، لكن القادر على معادلة رقم ميشال بلاتيني مع المنتخب (41 هدفاً)، أو أنطوان غريزمان صاحب المستويات الجيدة مع أتلتيكو مدريد الإسباني والذي يحتلّ موقعاً أكثر تراجعاً مع بلاده.

ويخشى منتخب الطواحين تكرار نتيجة الذهاب التي انتهت ساحقة برباعية نظيفة للفرنسيين.

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