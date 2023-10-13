التلفزيون السوري الرسمي: ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق

التلفزيون السوري الرسمي: ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق
التاريخ
10/13/2023 12:47:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.
وذكرت محطة شام إف.إم المحلية أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.
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