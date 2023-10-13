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التلفزيون السوري الرسمي: ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق

10/13/2023 12:47:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.

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