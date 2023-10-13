مبيعات السيارات تنتعش في الصين إلى 2.8 مليون وحدة بارتفاع 9.5%

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات ارتفاع مبيعات المركبات في الصين بنسبة 9.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.86 مليون وحدة في سبتمبر المنصرم،

وقال تشن شي هوا، نائب السكرتير العام للجمعية المذكورة: «إن الأداء العام لإنتاج ومبيعات السيارات في الصين تجاوز التوقعات، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُرجعاً ارتفاع المبيعات جزئياً إلى سياسات البلاد الرامية إلى تحفيز الاستهلاك»، وأشار تشن إلى نمو إنتاج ومبيعات المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبتي 7.3% و8.2% على أساس سنوي، على التوالي.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبتي 33.7% و37.5% على التوالي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.



كما أظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في سبتمبر من العام الجاري،

وفي الشهر الماضي توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 22.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 746 ألف وحدة، وفقاً للجمعية المذكورة.

وقالت الجمعية: «إنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم بيع ما يقرب من 5.19 ملايين وحدة من هذه السيارات، عبر قنوات البيع بالتجزئة، بزيادة 33.8% عن العام الماضي،

ووصلت مبيعات الجملة لهذه السيارات إلى 829 ألف وحدة في سبتمبر الماضي، بزيادة 23% على أساس سنوي».

كما كشفت البيانات أن صادرات الصين من سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 107% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 91 ألف وحدة، وهو ما يمثل 25.4% من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد.