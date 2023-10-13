التعاون يتضمن أنشطة تتعلق بالاقتصاد الرقمي وخدمات الوساطة وكاتب العدل والوصول الدولي

أعلنت محاكم مركز دبي المالي، عن توقيع اتفاقية مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً. وتسهم الاتفاقية في تعزيز جهود التعاون في الاقتصاد الرقمي، وخدمات الوساطة التي توفرها الجهتان، فضلاً عن تنسيق ومواءمة الأنشطة ذات الوصول العالمي.

وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.



شبكة الشراكات

وقال القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز شبكة الشراكات الخاصة بها مع هيئات القطاعين العام والخاص، وتساعد هذه الاتفاقية مع غرف دبي على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031. وعلى الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة، تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، إلا أنها حافظت على القوانين الرئيسة والأصلية، حيث تحرص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي، بصفتها وجهة استراتيجية مثالية للمستثمرين الدوليين، وبوابة للعاملين في جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والنصف الغربي من العالم».

ويشكل التنوع المتزايد للقضايا العالمية المشمولة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، دليلاً واضحاً على المكانة البارزة التي تحظى بها هذه المحاكم لدى الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعد خيارهم الأول لتسوية النزاعات، وبالتالي،

المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال.

بيئة الأعمال

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي. ونسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسين في القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار».

وتعتبر غرف دبي محركاً ومحفزاً أساسياً لنمو الأعمال في الإمارة، حيث تعمل تحت مظلتها غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتركز غرف دبي على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تشمل تحسين نمو بيئة الأعمال، ودعم التوسع الخارجي للأعضاء، واستقطاب الاستثمارات والشركات إلى الإمارة، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتواصل محاكم مركز دبي المالي، ترسيخ مكانتها باعتبارها ملاذاً آمناً للأعمال وبوابة لها، حيث توفر بيئة مواكبة لازدهار الشركات المحلية والعالمية، وتحرص على تنفيذ العقود وتسوية النزاعات على أساس العدل، وبمنتهى السرعة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لرسالة دبي ودولة الإمارات.

استقطاب الشركات

وأطلقت دولة الإمارات حملة تهدف إلى استقطاب الشركات القائمة على التقنيات الرقمية والمواهب المتخصصة إلى الدولة. وكشف أحد تقارير الأمم المتحدة لعام 2023، عن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات بنسبة 10 % في عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتسجل 23 مليار دولار أمريكي. ونجحت دولة الإمارات في استقطاب حوالي 60 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج العربي، والتي ارتفعت بأكثر من الضعف، لتصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، وذلك استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2021، إطلاق محكمة جديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، التي تختص بتسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة والمتعلقة بالاقتصاد الرقمي، إلى جانب مراجعة الدعاوى الوطنية والدولية بخصوص التقنيات الحالية والناشئة، بما في ذلك البيانات الضخمة والبلوك تشين، والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وهي النظام القضائي الدولي للنظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي، كما تمثل جزءاً رئيساً من النظام القانوني في دولة الإمارات. ويتمثل الهدف من هذه المحاكم، في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات، بإطار العمل القانوني في دبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دبي ودولة الإمارات.

وشهد عام 2011، توسيع السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى خارج نطاق المركز المالي للشركات الدولية، ما مكن أي طرفين من أي موقع في العالم من اللجوء إليها، من خلال الانضمام إلى هذه السلطة القضائية العالمية المحايدة.