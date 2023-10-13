مهرجان دبي للتسوق ينطلق 8 ديسمبر

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من «مهرجان دبي للتسوق»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 8 ديسمبر إلى 14 يناير المقبلين.

ويضم المهرجان العديد من فرص الفوز بالجوائز القيمة والمكافآت والعروض الترفيهية، ومجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة، التي تناسب جميع أذواق المتسوقين وعروض الطعام، وغيرها من الفعاليات الممتعة في جميع أنحاء المدينة.

وسيحظى المتسوقون في مهرجان دبي للتسوق بفرصة الفوز بسيارة «نيسان باترول V6»، بقيمة 200 ألف درهم، فيما سيحصل فائز واحد محظوظ على 500 ألف درهم نقداً يومياً من خلال سحوبات المهرجان الكبرى في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبلين،

حيث يمكن المشاركة في السحوبات، من خلال شراء تذكرة بقيمة 100 درهم من محطات «إينوك» الموجودة في المدينة أو عبر زيارة موقع أو تطبيق «أيديلز» أو شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب والأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة أو من خلال شراء خدمات «أوتوبرو»، إضافة إلى العديد من العروض، والجوائز النقدية الأخرى.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي «جمبو للإلكترونيات»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا» و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبد الواحد الرستماني و«بلوواترز» و«سيتي ووك» وطيران الإمارات وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» واتصالات وماجد الفطيم «مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة» ونخيل مولز «ابن بطوطة مول ونخيل مول وسوق التنين 2» و«بالم ويست بييتش» و«ذا فيو» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».