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سفير الهند علاقاتنا السياسية بالكويت تاريخية وتعاوننا الاقتصادي أرض خصبة

10/12/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا أن علاقة بلاده السياسية مع الكويت تاريخية وتمتد إلى المجال الاقتصادي الذي يشهد فرصا استثمارية متبادلة بين البلدين وصلت إلى حوالي 14 مليار دولار العام الماضي.
وقال السفير سويكا في لقاء مع (كونا) ان العلاقات السياسية التي تجمع البلدين تاريخية ووطيدة لقرون خلت وتخللها عقد أكثر من 30 اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك مؤكدا أن التعاون الاقتصادي المتبادل يشهد كذلك نموا في مختلف الأصعدة ويشكل «أرضا خصبة» تحتاج إلى دعم مستمر.
وأضاف أن بوادر التعاون الاقتصادي في قطاع الصادرات الهندية إلى الكويت يحظى باهتمام بالغ من الجانب الكويتي في مجال تنويع الواردات المختلفة منها الغذاء والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية الثقيلة وغيرها.
وبين ان الاقتصاد الهندي هو خامس أكبر اقتصاد عالمي ويشهد تناميا مستمرا مستقرا بحوالي 6% سنويا ليصبح الثالث عالميا حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها الإمارات والسعودية من أكثر الدول في مجال التبادل التجاري مع الهند بالمرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.
وعن الاستثمار المتبادل مع الكويت أكد ان هناك اهتماما بالغا من الجانبين خصوصا على الصعيد الاستثماري إذ أنهى عدد من الشركات الهندية الكبرى العديد من مشاريع البنى التحتية في الكويت منها الطرق والكهرباء وخطوط إمدادات النفط اضافة إلى مجالات هندسة الكمبيوتر والبرمجيات المختلفة، مضيفا ان السفارة تسعى لتشجيع انخراط الشركات الهندية في رؤية الحكومة الكويتية لتطوير البلاد 2024-2040.
وقال ان حجم الاستثمارات الكويتية في الهند ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وعدد من الشركات الكويتية الخاصة يفوق الخمسة مليارات دولار مركزين في مجالات البنى التحتية من طرق ومطارات، مؤكدا ان الهند تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وسن القوانين الداعمة لها وتحديثها.
وذكر ان السفارة الهندية مستمرة في تنظيم الفعاليات التي تسلط الضوء على مجالات الاستثمارات المختلفة منها مؤتمر مخصص للتكنولوجيا والبرمجيات مزمع انطلاقه في الكويت نهاية الشهر الجاري بمشاركة 26 شركة هندية اضافة إلى سعي السفارة إلى استقطاب شركات الصيدلة والدواء الهندية لتعزيز وتطوير التبادل في هذا المجال.
وعن الجالية الهندية في البلاد قال سويكا ان القوى العاملة الهندية تحظى بثقة الكويتيين وهذا ما يفسر وجود أكثر من مليون هندي يعملون في شتى المجالات والقطاعات المهنية والحرفية والإدارية في البلاد.
ومن جانب آخر، أكد السفير سويكا ان الهند بولاياتها الـ28 تعد جاذبة للسياحة الثقافية والطبيعية والتاريخية من أنحاء العالم.
وعن استضافة الهند ورئاستها لقمة مجموعة العشرين (جي 20) في سبتمبر الماضي ذكر سويكا ان القمة خرجت بعدة اتفاقيات ومبادرات منها إدراج الاتحاد الأفريقي كإحدى الجهات المشاركة في قمم المجموعة اضافة إلى إطلاق الرواق الاقتصادي الهندي - الشرق أوسطي - الأوروبي واتحاد الوقود الحيوي العالمي.
أما على صعيد برنامج الفضاء الهندي أكد أن الهند حققت إنجازات مهمة في المجال منها وصول وهبوط مكوك الفضاء الهندي إلى القطب الجنوبي لسطح القمر في أغسطس الماضي فيما أطلق في سبتمبر الماضي مكوك آخر توجه إلى أقرب نقطع ممكنة للشمس لدراسة النظام الشمسي مضيفا أن البرنامج استطاع إرسال 481 قمرا صناعيا لـ 34 دولة.
وثمن السفير تهاني القيادة السياسية الكويتية على نجاحات البرنامج الهندي لاستكشاف الفضاء مؤكدا أن هناك عدة مهمات قيد التنفيذ منها رحلات مأهولة بالبشر وأخرى لدراسة كوكب الزهرة ومدار كوكب المريخ.

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