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المطيري الأوقاف حريصة على تعزيز الإرث الثقافي والإسلامي في المجتمع

10/12/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدراسات الإسلامية لمحافظتي العاصمة وحولي بحضور وكيل الوزارة المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري على مسرح الإدارة برنامج تعزيز الهوية الإسلامية تحت عنوان «ذلك الدين القيم».
وألقى المطيري كلمة أكد فيها أن الإسلام أمرنا أن نحافظ على هويتنا الإسلامية بل وندافع عنها، مشيرا إلى أن الهوية الإسلامية ليست مكتسبة بل هي فطرة في الإنسان ولد بها، و بعض الشباب يتساهل في الحفاظ على الهوية الإسلامية تأثرا ببعض الحضارات الأخرى وتقليدها، ولذا كان لزاما علينا أن ننشر الوعي والمعرفة والعلم بهذا الدين ومبادئه وأصوله وتعزيز فكرة المحافظة على هذا الإرث الثقافي والإسلامي في نفوس مجتمعنا، والعمل على ترسيخ هوية الإسلام من أجل تربية جيل من الأبناء والشباب متمسك بدينه متمسك بعقيدته الإسلامية التي يفخر ويعتز بها.
وأردف: إن الله تعالى أمرنا بالتمسك بهويتنا الإسلامية فالمجتمعات غير المسلمة تعتز بهويتها ودينها، والمسلمون أولى وأحق بالاعتزاز بدينهم وهويتهم قولا وعملا، بل ونشرها في ربوع الدنيا كلها، لأنها مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المطيري: إن من هذا المنطلق والشعور بالمسؤولية المناطة بنا والمهمة الموكلة إلينا كجهة مختصة بالشؤون الدينية في الكويت الحبيبة، واليوم نعلن عن افتتاح برنامج «ذلك الدين القيم»، وهو برنامج ومشروع متميز ورائد في مجال تعزيز الهوية الإسلامية تم الإعداد والتخطيط له بمهنية وعناية فائقة وتكاتفت لأجله الجهود والتحمت لأجله القلوب للتجهيز له وتنفيذه.
وأشار إلى أن البرنامج هو برنامج فكري عقائدي وأخلاقي حافل يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في اتجاه وتعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ العقيدة الصحيحة والغرس الطيب والأصالة والاعتزاز بالدين الإسلامي، كما يهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة القائمة على زيادة الوعي الديني والثقافي والمجتمعي، وغرس مفهوم التوحيد الصحيح والمحافظة على الأمن الفكري للفرد والمجتمع للوصول إلى هدفنا الأساسي ورؤيتنا الطموحة وهي: الريادة عالميا في العمل وفي ظل قيادتنا الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين.

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