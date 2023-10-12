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فهد العجمي العمل المتعدد الأطراف هو الطريق الأمثل للتصدي لتحديات نزع السلاح من المنطقة

10/12/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الكويت إن العمل المتعدد الأطراف هو الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع انتشاره وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني فهد العجمي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.
وأكد العجمي «أن ما يحدونا جميعا إلى بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى وهي نزع السلاح العام والكامل هو الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية».
وأشار إلى التحديات العديدة والتغيرات الجيوسياسية التي بدأت تتفاقم مشكلة تهديدا على الأمن والسلم الدوليين، قائلا «إننا بتنا نشهد وتيرة مقلقة لسباق التسلح وهو الأمر الذي ستطول تبعاته بقاع الأرض كافة».
وذكر العجمي «يقلقنا أي إخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة والداعية لتحقيق معاهدات عالمية واتفاقيات متعددة في هذا المجال وفي مقدمتها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية».
وأضاف «اننا على يقين بأن السبيل الأوحد والمسار الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مجددا هو التخلص منها نهائيا»، فيما أعرب عن ترحيب الكويت بأي تقدم محرز في مجال نزع السلاح.
في السياق، دعا السكرتير الثاني الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود وعدم تسييس المسار والعمل الجاد في تقريب وجهات النظر حول التحديات التي نواجهها معا سعيا لإيجاد حلول مشتركة تدفع بنا للوصول إلى وثيقة ختامية ومتوازنة خلال مؤتمر المراجعة الـ 11 لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الكويت لملف نزع الأسلحة النووية في المنطقة لافتا إلى التجربة الناجحة للبلاد في تولي رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط».
واكد نجاحها من خلال الدورة بدفع عجلة الملف إلى الأمام عبر اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر وإنشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر.
وذكر السكرتير الثاني فهد العجمي أن جهود الأمم المتحدة في نزع السلاح مازالت مستمرة منذ العام 1946 إلا أن التقدم في هذا المجال ضئيل، مؤكدا في الوقت ذاته انه «بتكاتف الجهود والتعاون والعمل المشترك نستطيع المسير نحو إحراز تقدم ملموس طال أمده في هذا الشأن».

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