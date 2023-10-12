برلماني بريطاني يدعو العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت



الكويت لعبت دوراً مهماً في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن تشيشتي: المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام 2002



دعا رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي الأربعاء العراق، إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، مؤكدا ضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها.

جاء ذلك أثناء ندوة «موقع المملكة المتحدة في العالم.. خصوصية العلاقات البريطانية مع الكويت ودول مجلس التعاون» التي أقامها معهد سعود الناصر الديبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد.

وقال تشيشتي إنه بمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول «يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن إعادة التصويت عليها أو التراجع عنها من طرف واحد لاسيما إذا أودعت لدى المنظمات الدولية.. فاحترام النظام العالمي واجب على الدول ذات السيادة».

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة، أكد تشيشتي قوتها ومتانتها وتجذرها، مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ومساعدتها الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.

وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمدان بالضرورة على التواصل الديبلوماسي فقط، بل يتعزز ذلك وينمو بالتواصل بين الشعبين الصديقين، منوها بما تقوم به البعثة الديبلوماسية البريطانية والسفيرة بليندا لويس من دور مهم في تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة وكذلك البعثة الكويتية في بريطانيا.

وأشاد تشيشتي بما تعيشه الكويت من مناخ ديموقراطي والتزامها برعاية وتعزيز الحريات، وكذلك دور مؤسساتها في تعزيز هذا المناخ.

كما أشاد بالدور الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني، فـ «الكويت لعبت دورا مهما في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن»، مثنيا على موقفها «الإيجابي» تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية التي امتد أثرها لدول كثيرة حول العالم.

ونوه بالدور البارز للمرأة الكويتية في دعم وتعزيز التنمية، فقد «حققت نجاحات عديدة في كل المجالات التي خاضتها».

وحول الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة أكد أن «المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة بيروت عام 2002».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكما في 4 سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي أبرمها البلدان وتمت المصادقة عليها من الجهات المعنية لدى الطرفين وبرلماني البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة.