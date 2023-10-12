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انطلاق مهرجان أبوظبي للشعر الشعر يلهمنا بمشاركة كويتية

10/12/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ مهرجان أبوظبي للشعر فعالياته اليوم الخميس بمشاركة كويتية بجانب نخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم، ويستمر حتى 15 الجاري.
وقال أمين السر ومدير إدارة شعراء النبط في الكويت نصار الخمسان لـ «كونا»، خلال مشاركته في المهرجان، إن الحدث الذي يعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يصب في تعزيز مسيرة التنمية الثقافية.
وأشاد الخمسان بدعم الإمارات للحركة الثقافية والتراثية وترسيخ مكانتها حاضنة للشعر والشعراء والمواهب وتطوير المحتوى الإبداعي، متمنيا لجميع المشاركين من شعراء وكتاب التوفيق والنجاح.
ويهدف المهرجان الذي يقام تحت شعار «الشعر يلهمنا»، إلى دعم الفكر والثقافة وتعزيز أهمية الشعر العربي والوعي بالموروث الأدبي الشعبي وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح وإيجاد فرصة للتفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور والأدباء والباحثين والإعلاميين في منصة رائدة للشعراء العرب ومتذوقي الشعر.
ويتضمن المهرجان جلسات للدراسات النقدية والأكاديمية وأنماط المشهد الشعري، ويسلط الضوء على أبرز الشعراء وإنجازاتهم والبيئة الإماراتية في الشعر ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي، ليسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في مجال الشعر بشقيه الفصيح والنبطي والتعريف بدور أبوظبي في رفد مسيرة الشعر العربي والكشف عن جماليات الشعر.

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