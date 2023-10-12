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الحسين الطاقة المتجددة المورد الأساسي لتنمية الاقتصاد الأخضر المستدام

10/12/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين عن تنظيم الجمعية لمؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة بمستوى عالمي هو الأول والفريد من نوعه بالمنطقة في فبراير 2024، مشيرة إلى أن التجهيزات للمؤتمر انطلقت من بداية أكتوبر الجاري، واصفة إياه بالحدث الأهم على الإطلاق في إطار الجهود الداعمة للنهوض بالصناعات القائمة على الطاقات الطبيعية الخضراء والنظيفة والتي تحقق البعدين الاقتصادي والبيئي في آن واحد، حيث سيشهد المؤتمر مشاركات دولية فاعلة منها كندا وأستراليا وأميركا وألمانيا، بالإضافة إلى الدول الخليجية والعربية التي تمتلك تجارب مميزة في الاستثمار بالطاقة المستدامة، معربة عن أملها أن يسهم المؤتمر بالخروج بتوصيات ناجعة وفاعلة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة باستخدامات وصناعات الطاقات البديلة في البلاد.
وأشادت م.الحسين بما حققته زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للصين والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بقطاعات متعددة من بينها الطاقة المتجددة كمورد أساسي لتنمية الاقتصاد الأخضر المستدام، مؤكدة أهمية عنصر الاستدامة برؤية كويت جديدة 2035 بكل المجالات لاسيما الطاقة.
ودعت م.الحسين إلى الاستفادة من الخبرات الصينية بقطاع الطاقة المستدامة، حيث ان الصين سجلت بصمة عالمية لافتة في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة، إذ توفر الطاقة المتجددة في الصين نحو 15% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، فضلا عن أنها تدفع منذ سنوات نحو الهيمنة على سلسلة إمداد الطاقة النظيفة، إذ تمثل بكين أكثر من 70% من الإنتاج العالمي للوحدات الشمسية و50% من مكونات توربينات الرياح، لافتة الى اتخاذ الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة خطوات فاعلة وجادة لدعم استخدام الطاقة المتجددة في الكويت من خلال مخاطبة الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المستثمرين الشباب على الاستثمار في صناعاتها ذات الطابع المستدام، مشددة على حتمية التحول لمصادر الطاقة النظيفة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب التوسع العمراني وانشاء مدن اسكانية جديدة.

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