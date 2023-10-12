أشكناني حريصون على الحفاظ على الهوية الثقافية وحمايتها

الكويت تسعى لإيصال تراثها عالمياً بإدراج تراث النخيل والسدو ضمن قوائم «يونسكو للتراث الثقافي»



أكد ممثل الكويت بالمؤتمر الخليجي للتراث حرص الكويت على الحفاظ على هويتها الثقافية وحمايتها.

وقال أستاذ آثار الخليج العربي والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت د.حسن أشكناني لـ «كونا» إن المشاركة في فعاليات المؤتمر الخليجي الـ 11 للتراث والتاريخ الشفهي في أبوظبي تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للتراث المستدام وتعزيز الفنون الشعبية التقليدية في منطقة الخليج العربي.

وأضاف أن المشاركة الكويتية في هذا المؤتمر تأتي في إطار جهود الكويت المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المستدام وتمكينه وباعتبار الحدث فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والأكاديميين في مجال الحفاظ على التراث المستدام وتعزيز الفنون الشعبية الأصيلة.

وأعرب عن التزام الكويت بالحفاظ على هويتها الثقافية وتعزيزها في ظل التحديات الحديثة، إذ يعتبر التراث المستدام جزءا حيويا من الثقافة والهوية الوطنية ويسهم في الحفاظ على التوازن بين التقدم الحضاري والحفاظ على القيم والتقاليد الأصيلة.

وذكر أن الفنون الأدائية الشعبية أحد أهم عناصر التراث المستدام، حيث تعكس روح الشعوب وتمتلك قوة جذب كبيرة للجماهير فالحفاظ على التراث يعزز الروابط بين الماضي والحاضر بين الأفراد لتحقيق المزيد من التطور والنجاحات التي تساعد على التنمية.

ولفت د.أشكناني إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة للتوجه نحو حوكمة التراث الشعبي من خلال إيجاد آليات فاعلة لرعاية التراث كمجال تنموي وإشراك الدولة وأصحاب المصالح والمجتمع في إدارة التراث وصنع القرار وترتيب الهياكل التنظيمية الإدارية من أجل إدارة أفضل للممتلكات الثقافية.

وبين أن الكويت تسعى لإيصال تراثها عالميا ومن بين ذلك قيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بإدراج تراث النخيل وممارسة حياكة السدو من قبل جمعية السدو الكويتية ضمن قوائم «يونسكو» للتراث الثقافي، وهي خطوة تعكس اهتمام الدولة والمجتمع الكويتي بثقافته وهويته.

وعن مشاركته في فعاليات المؤتمر الخليجي، أكد د.أشكناني أهمية الفولكلور الذي يشكل ممارسات وتعبيرات للثقافة الشعبية من حكايات وأغان وأمثال وفنون ضمن سياسات التنمية المستدامة المعززة لهوية المجتمع التي تصنف بأنها مورد ثقافي واقتصادي ناجح وفعال.

ولفت إلى اهمية الدراسات الفولكلورية في الجانب الأكاديمي سواء من خلال القيام بأبحاث علمية تدرس وظيفة وأشكال الفن الشعبي او أي معارف فولكلورية من رقصات أو حكايات أو لهجات أو ممارسات ثقافية، وكذلك توفير بيئة أكاديمية لتدريب العاملين في مجال التراث الشعبي ضمن تخصص الأنثروبولوجيا.

وأشار د.اشكناني إلى احتضان جامعة الكويت منذ العام 1966 دراسات مرتبطة بالتغير الاجتماعي والثقافي في كلية العلوم الاجتماعية وكذلك اهتمام المجتمع الكويتي بتوثيق تراثه الشعبي، لافتا إلى إصدار العديد من المؤلفات منذ الستينيات مرتبطة بالألعاب الشعبية والحكايات والأمثلة والكلمات والأزياء.

كما لفت إلى جهود وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت بفترة الستينيات والسبعينيات التي عرفت فيما بعد بوزارة الإعلام حول الاهتمام بتوثيق جميع أشكال التراث الشعبي الكويتي من إصدارات ودراسات ومهرجانات.