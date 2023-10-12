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إدارة الحضانة العائلية كرمت الأسر الحاضنة

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، احتفلت إدارة الحضانة العائلية بتكريم عدد من الأسر الحاضنة المتميزة لنجاح أبنائهم المحتضنين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022ـ2023.
شارك بالتكريم كل من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي ومدير إدارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي ورئيسة قسم الحضانة العائلية عواطف القريان.
وأشاد الوزير بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به إدارة الحضانة العائلية من خلال الشراكة المميزة مع الأسر الحاضنة نحو تربية الأبناء المحتضنين وتنشئتهم ومساعدتهم في كل الأمور الحياتية، متمنيا لهم المزيد من النجاح والسداد.

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