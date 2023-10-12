إدارة الحضانة العائلية كرمت الأسر الحاضنة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، احتفلت إدارة الحضانة العائلية بتكريم عدد من الأسر الحاضنة المتميزة لنجاح أبنائهم المحتضنين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022ـ2023.
شارك بالتكريم كل من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي ومدير إدارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي ورئيسة قسم الحضانة العائلية عواطف القريان.
وأشاد الوزير بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به إدارة الحضانة العائلية من خلال الشراكة المميزة مع الأسر الحاضنة نحو تربية الأبناء المحتضنين وتنشئتهم ومساعدتهم في كل الأمور الحياتية، متمنيا لهم المزيد من النجاح والسداد.
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