Friday, 13 October 2023 07:00 GMT

بالفيديو الدرع الحديدي 1 بين الكويت وبريطانيا لرفع الجاهزية القتالية

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع إقامة اللقاء التعريفي لتمرين «الدرع الحديدي1 - 2023» في لواء (صالح المحمد الآلي/ 94) للوقوف على استعدادات وجاهزية الوحدات المشاركة من الجانبين الكويتي والبريطاني وعرض جميع التعليمات والمهام المناطة للمشاركين في التمرين تمهيدا لانطلاقه الأحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن آمر لواء (صالح المحمد الآلي/ 94) العميد الركن محمد الخرينج رحب في كلمة خلال اللقاء التعريفي بالقوات البريطانية المشاركة مؤكدا حرص الجيش الكويتي على توفير كل الإمكانات وتسخير جميع القدرات لإنجاح التمرين وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة في سبيل تبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
وأضاف البيان أنه تم على هامش اللقاء عرض الأسلحة والمعدات والآليات المستخدمة في التمرين من الجانبين للتعرف عليها وتبادل التدريبات بين المشاركين في التمرين.
وذكر أن هذا التمرين يأتي تفعيلا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الكويت والمملكة المتحدة للتدريب وتبادل الخبرات القتالية وتطويرها من خلال العمل المشترك.

MENAFN12102023000130011022ID1107235198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث