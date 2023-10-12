بالفيديو الدرع الحديدي 1 بين الكويت وبريطانيا لرفع الجاهزية القتالية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع إقامة اللقاء التعريفي لتمرين «الدرع الحديدي1 - 2023» في لواء (صالح المحمد الآلي/ 94) للوقوف على استعدادات وجاهزية الوحدات المشاركة من الجانبين الكويتي والبريطاني وعرض جميع التعليمات والمهام المناطة للمشاركين في التمرين تمهيدا لانطلاقه الأحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن آمر لواء (صالح المحمد الآلي/ 94) العميد الركن محمد الخرينج رحب في كلمة خلال اللقاء التعريفي بالقوات البريطانية المشاركة مؤكدا حرص الجيش الكويتي على توفير كل الإمكانات وتسخير جميع القدرات لإنجاح التمرين وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريبات والتمارين المشتركة في سبيل تبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
وأضاف البيان أنه تم على هامش اللقاء عرض الأسلحة والمعدات والآليات المستخدمة في التمرين من الجانبين للتعرف عليها وتبادل التدريبات بين المشاركين في التمرين.
وذكر أن هذا التمرين يأتي تفعيلا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الكويت والمملكة المتحدة للتدريب وتبادل الخبرات القتالية وتطويرها من خلال العمل المشترك.
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