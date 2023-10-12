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وزراء الإعلام الخليجيون بحثوا تطوير العمل الثقافي والسياحي

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في الاجتماع الـ 27 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الإعلام في بيان لها إن الاجتماع عقد برئاسة وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
ووفق البيان استعرض الاجتماع الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى ثقافي خليجي.
هذا، وسبق الاجتماع اجتماعات تنسيقية إذ شارك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار في الاجتماع التنسيقي لوكلاء الثقافة الخليجيين بحضور مدير إدارة الآثار والمتاحف مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، بالإنابة في المجلس محمد بن رضا ورئيس قسم العلاقات العربية محمد الخالدي وريهام الفوزان.

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