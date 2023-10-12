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وزراء العدل الخليجيون بحثوا تعزيز التعاون القانوني والقضائي

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفد الكويت في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس، والذي يقام في عاصمة سلطنة عمان مسقط.
وذكرت وزارة العدل في بيان صحافي، أن وزراء العدل تدارسوا بنود جدول الأعمال والتوصيات الصادرة من قبل وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الـ25.
وأضافت أنه تم إصدار العديد من القرارات المهمة في مواضيع تعزز التعاون القانوني والقضائي بدول المجلس منها اعتماد مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول المجلس.
وأشار إلى أنه تمت إضافة بند «في ما يستجد من أعمال» بتأييد البيان الرئاسي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المتضمن أهمية تنفيذ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق في «خور عبدالله» 2012.

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