وزراء العدل الخليجيون بحثوا تعزيز التعاون القانوني والقضائي

(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفد الكويت في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس، والذي يقام في عاصمة سلطنة عمان مسقط.
وذكرت وزارة العدل في بيان صحافي، أن وزراء العدل تدارسوا بنود جدول الأعمال والتوصيات الصادرة من قبل وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الـ25.
وأضافت أنه تم إصدار العديد من القرارات المهمة في مواضيع تعزز التعاون القانوني والقضائي بدول المجلس منها اعتماد مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول المجلس.
وأشار إلى أنه تمت إضافة بند «في ما يستجد من أعمال» بتأييد البيان الرئاسي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المتضمن أهمية تنفيذ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق في «خور عبدالله» 2012.
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