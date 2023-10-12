العوضي دشن حجز مواعيد إجراء أشعة الـ ماموجرام للسيدات رقميا

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار مواصلة التحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة، وتزامنا مع شهر أكتوبر المحدد عالميا كشهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس عن تدشين الخدمة الرقمية لحجز موعد لإجراء فحص الماموجرام للسيدات، بهدف الكشف المبكر عن أمراض الثدي وذلك عبر تطبيق كويت-صحة.
وأوضح العوضي على هامش افتتاح فعاليات التوعية بمرض سرطان الثدي التي تقام على مدى يومين في مجمع الأفنيوز، أن تدشين هذه الخدمة الرقمية يأتي تسهيلا على المواطنات، وتشجيعا لهن للكشف المبكر عن أمراض الثدي، خصوصا ممن تجاوزن عمر الأربعين عاما، حيث يعد ذلك من أهم استراتيجيات الوقاية وتحسين النتائج العلاجية.
هذا ويمكن للسيدة الراغبة بالفحص الدخول عبر تطبيق كويت-صحة واتباع الارشادات والرد على الاستفسارات الخاصة بحجز موعد لإجراء فحص الماموجرام، إلى ذلك تحدد إجراء الفحص عبر 5 مراكز صحية موزعة لتخدم مختلف مناطق البلاد، وهي مراكز «خيطان الحنوبي الصحي، العقيلة الصحي، الزهراء الصحي، النعيم الصحي، شيخان الفارسي وشريفة العوضي بمنطقة السرة».
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