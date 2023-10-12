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العوضي دشن حجز مواعيد إجراء أشعة الـ ماموجرام للسيدات رقميا

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مواصلة التحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة، وتزامنا مع شهر أكتوبر المحدد عالميا كشهر التوعية بسرطان الثدي، أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس عن تدشين الخدمة الرقمية لحجز موعد لإجراء فحص الماموجرام للسيدات، بهدف الكشف المبكر عن أمراض الثدي وذلك عبر تطبيق كويت-صحة.
وأوضح العوضي على هامش افتتاح فعاليات التوعية بمرض سرطان الثدي التي تقام على مدى يومين في مجمع الأفنيوز، أن تدشين هذه الخدمة الرقمية يأتي تسهيلا على المواطنات، وتشجيعا لهن للكشف المبكر عن أمراض الثدي، خصوصا ممن تجاوزن عمر الأربعين عاما، حيث يعد ذلك من أهم استراتيجيات الوقاية وتحسين النتائج العلاجية.
هذا ويمكن للسيدة الراغبة بالفحص الدخول عبر تطبيق كويت-صحة واتباع الارشادات والرد على الاستفسارات الخاصة بحجز موعد لإجراء فحص الماموجرام، إلى ذلك تحدد إجراء الفحص عبر 5 مراكز صحية موزعة لتخدم مختلف مناطق البلاد، وهي مراكز «خيطان الحنوبي الصحي، العقيلة الصحي، الزهراء الصحي، النعيم الصحي، شيخان الفارسي وشريفة العوضي بمنطقة السرة».

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