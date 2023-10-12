الأبحاث ينجز المرحلة الأولى من مشروع المحمية البحرية في المياه الشمالية

المحمية ستعمل على تعزيز الثروة السمكية وتعافي البيئة البحرية في الكويت



أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محمية بحرية مخصصة لتعزيز الموارد البحرية في المياه الكويتية الشمالية والتي تعد الأولى من نوعها لأنها تدار على أسس علمية ومقاييس عالمية.

وقال المعهد، في بيان صحافي، إن المشروع أنجز بدعم من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وشراكة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونها المشرف على المحمية، وشارك فيه فريق عمل يضم عددا كبيرا من الباحثين والمهنيين والتقنيين المتخصصين من المعهد برئاسة الباحث العلمي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.تركي السعيد.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع تعويض البيئة البحرية جراء الأضرار الناجمة عن الانسكابات النفطية المتعمدة التي حدثت أثناء غزو الكويت عام 1990، متوقعا أن تحقق المحمية أهدافها على المديين القصير والطويل، ما يستدعي تعاونا ومشاركة مستمرة وفاعلة من كل الجهات المعنية في إدارة هذه المحمية البحرية.

وذكر أن المحمية تقع على طول الضفة الغربية لخليج الصليبخات ومساحتها تقدر بـ 280 هكتارا، موضحا أن اختيار الموقع يأتي لقربه من المناطق المأهولة بالسكان في الكويت، حيث تقع ضمنه مسطحات مد وجزر شاسعة النطاق، لافتا إلى ان موقع المشروع منطقة حضانة رئيسية للعديد من أنواع الأحياء ذات الأهمية التجارية المهددة بشدة للتدهور نتيجة ضغوط الاستصلاح والتنمية الحضرية، ما سيساهم في حمايتها واستمرارها.

وتوقع أن تصبح المحمية بداية لمزيد من المحميات البحرية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الثروة السمكية وتعمل على تعافي البيئة البحرية بالكويت، لاسيما أن المعهد لديه الخبرة والكوادر والامكانات العلمية اللازمة لخوض هذا النوع من المشروعات العلمية الحيوية.