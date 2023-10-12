التعريف بالإسلام استئناف رحلات العمرة للمهتدين الجدد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت لجنة التعريف بالإسلام استئناف تسيير رحلات العمرة للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التوقف الذي بدأ مع جائحة كورونا. وقال مدير لجنة التعريف بالإسلام بمحافظة الأحمدي ومدير إدارة أفرع الرجال ومدير إدارة الحج والعمرة باللجنة المحامي منيف العجمي إن اللجنة استأنفت العمرة بالرحلة التي انطلقت من فرع المنقف تحت شعار «القيم النبيلة»، وضمت 46 مهتديا ومهتدية. وأضاف العجمي أن تسيير رحلات العمرة من أسمى وجوه الرعاية التي تقدمها اللجنة للمهتدين والمهتديات، إذ إنهم أثمن وأغلى ما لدى اللجنة وأعظم ثمار عملها الدعوي، مؤكدا أن العمرة من أعظم الوسائل لتقريب المهتدين حديثي العهد بالإسلام من ربهم من خلال زيارة بيت الله الحرام، ومعايشة روح التآلف مع إخوانهم من شتى بقاع الأرض. وذكر أن الرحلة زاد من متعتها ما تضمنته من برامج إيمانية وثقافية.
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