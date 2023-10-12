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التعريف بالإسلام استئناف رحلات العمرة للمهتدين الجدد

10/12/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لجنة التعريف بالإسلام استئناف تسيير رحلات العمرة للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التوقف الذي بدأ مع جائحة كورونا. وقال مدير لجنة التعريف بالإسلام بمحافظة الأحمدي ومدير إدارة أفرع الرجال ومدير إدارة الحج والعمرة باللجنة المحامي منيف العجمي إن اللجنة استأنفت العمرة بالرحلة التي انطلقت من فرع المنقف تحت شعار «القيم النبيلة»، وضمت 46 مهتديا ومهتدية. وأضاف العجمي أن تسيير رحلات العمرة من أسمى وجوه الرعاية التي تقدمها اللجنة للمهتدين والمهتديات، إذ إنهم أثمن وأغلى ما لدى اللجنة وأعظم ثمار عملها الدعوي، مؤكدا أن العمرة من أعظم الوسائل لتقريب المهتدين حديثي العهد بالإسلام من ربهم من خلال زيارة بيت الله الحرام، ومعايشة روح التآلف مع إخوانهم من شتى بقاع الأرض. وذكر أن الرحلة زاد من متعتها ما تضمنته من برامج إيمانية وثقافية.

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