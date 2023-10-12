كونا ختام برنامج إعداد المراسل الصحافي

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج «إعداد المراسل الصحافي» التدريبي بمشاركة عدد من منتسبي الوكالة والهيئة العامة للشباب ووكالة الأنباء القطرية «قنا».
وتطرق البرنامج الذي قدمه سكرتير تحرير في إدارة شؤون النشرة الاقتصادية في «كونا» محمود بوشهري وانطلق في 8 الجاري إلى أساسيات عمل المراسل الصحافي وآلية العمل بين المراسل والمركز الرئيسي والتحديات في العملين الميداني والمكتبي، إضافة الى المبادئ الصحافية العامة ومعايير القيمة الخبرية ومصادر الخبر وعناصره الفنية. واعتمد البرنامج على الدمج بين المنهجين النظري والعملي حيث تناول أنواع الفنون الخبرية ومهارات التغطية الصحافية متطرقا إلى تجارب عدد من المراسلين.
MENAFN12102023000130011022ID1107235192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.