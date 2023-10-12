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كونا ختام برنامج إعداد المراسل الصحافي

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج «إعداد المراسل الصحافي» التدريبي بمشاركة عدد من منتسبي الوكالة والهيئة العامة للشباب ووكالة الأنباء القطرية «قنا».
وتطرق البرنامج الذي قدمه سكرتير تحرير في إدارة شؤون النشرة الاقتصادية في «كونا» محمود بوشهري وانطلق في 8 الجاري إلى أساسيات عمل المراسل الصحافي وآلية العمل بين المراسل والمركز الرئيسي والتحديات في العملين الميداني والمكتبي، إضافة الى المبادئ الصحافية العامة ومعايير القيمة الخبرية ومصادر الخبر وعناصره الفنية. واعتمد البرنامج على الدمج بين المنهجين النظري والعملي حيث تناول أنواع الفنون الخبرية ومهارات التغطية الصحافية متطرقا إلى تجارب عدد من المراسلين.

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