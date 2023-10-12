Friday, 13 October 2023 06:59 GMT

تجديد الاعتماد الأكاديمي لقسم الكيمياء بكلية العلوم

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت على تجديد الاعتماد الأكاديمي من 2022 حتى 2030 لمدة 8 سنوات تقديرا من الجمعية الكيميائية الكندية لجهود القسم في الارتقاء بالبرنامج الأكاديمي.
وأشاد فريق الاعتماد الأكاديمي، أثناء زيارته للقسم العلمي بمدينة صباح السالم الجامعية، بموقع الكلية الجديد والمعدات والمعامل والمختبرات الحديثة المتطورة والمجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تسهل عملية البحث العلمي والمستوى المميز للهيئة التدريسية والبرامج العلمية بالقسم.
ومن مميزات الاعتماد البرامجي للكيمياء أنه يتيح الفرصة لخريج قسم الكيمياء للالتحاق بأي برنامج كيمياء في الجامعات الكندية لاستكمال دراساتهم العليا قبولا غير مشروط، وتحرص الجمعية الكيميائية الكندية على منح خريجي القسم العلمي وتكريمهم بشهادة رسمية صادرة من الجمعية ومعتمدة باسم كل خريج من خلال حفل تكريم مميز بحضور السفارة الكندية والملحق الثقافي الكندي وممثلي الجمعية.
وكان قسم الكيمياء قد حصل على الاعتماد الأكاديمي لأول مرة في العام 2005 من قبل الجمعية الكيميائية الكندية، وهي هيئة اعتماد أكاديمي عالمية للكيمياء داخل وخارج كندا.

MENAFN12102023000130011022ID1107235191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث