Friday, 13 October 2023 06:59 GMT

الأشغال ممارسة لكاميرات مركز الفحوصات وآخر موعد لتقديم العطاءات 29 الجاري

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لأعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات أمنية داخلية لمختبرات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية.
واضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال الساعة 1 ظهرا يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، مشيرة إلى ان مبلغ الكفالة الأولية 2% من مجموع قيمة عطاء الممارس والكفالة النهائية لا يقل عن 10% من مجموع القيمة الإجمالية للعقد، ومدة تنفيذ العقد 80 يوما ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
وسيعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين بالاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك بغرفة اجتماعات إدارة المشتريات والمخازن في وزارة الأشغال بجنوب السرة يوم الأحد 15 أكتوبر الساعة 10 صباحا.

MENAFN12102023000130011022ID1107235190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث