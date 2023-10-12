الأشغال ممارسة لكاميرات مركز الفحوصات وآخر موعد لتقديم العطاءات 29 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لأعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات أمنية داخلية لمختبرات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية.
واضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بوزارة الأشغال الساعة 1 ظهرا يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، مشيرة إلى ان مبلغ الكفالة الأولية 2% من مجموع قيمة عطاء الممارس والكفالة النهائية لا يقل عن 10% من مجموع القيمة الإجمالية للعقد، ومدة تنفيذ العقد 80 يوما ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
وسيعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين بالاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك بغرفة اجتماعات إدارة المشتريات والمخازن في وزارة الأشغال بجنوب السرة يوم الأحد 15 أكتوبر الساعة 10 صباحا.
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