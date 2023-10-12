الطرق افتتاح تحويلة على الثالث مقابل حولي فجر الجمعة
التاريخ
10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم فجر اليوم الجمعة بافتتاح التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث مقابل منطقة حولي من شارع موسى بن نصير إلى شارع القاهرة للقادم من طريق المغرب السريع (طريق 40) والمتجه إلى شارع القاهرة مع إلغاء الإشارة المرورية بشارع العثمان واستبدالها بفتحات التفاف حرة لعمل الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة.
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