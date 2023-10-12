Friday, 13 October 2023 06:59 GMT

الطرق افتتاح تحويلة على الثالث مقابل حولي فجر الجمعة

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم فجر اليوم الجمعة بافتتاح التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث مقابل منطقة حولي من شارع موسى بن نصير إلى شارع القاهرة للقادم من طريق المغرب السريع (طريق 40) والمتجه إلى شارع القاهرة مع إلغاء الإشارة المرورية بشارع العثمان واستبدالها بفتحات التفاف حرة لعمل الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة.

MENAFN12102023000130011022ID1107235189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث