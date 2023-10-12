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لولو هايبر نظمت عرض مذاق إسبانيا

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت «لولو هايبر ماركت»، شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، عرضا ترويجيا مميزا تحت شعار «مذاق إسبانيا»، خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر بجميع فروعها في الكويت.
وتم افتتاح العرض الترويجي الذي يستمر لمدة أسبوع في 11 أكتوبر بفرع لولو القرين من قبل السفير الإسباني ميغيل مورو أغيلار، إلى جانب الإدارة العليا في لولو الكويت وكان من أهم عوامل الجذب العروض المذهلة على جميع المنتجات ذات العلامات التجارية الإسبانية.
كما شهد الافتتاح عرضا حيويا قدمته فرقة موسيقية إسبانية موهوبة، وعرضا للرقصات التقليدية قدمته فرقة رقص خاصة وعروض جذابة ومقتطفات من الآثار الإسبانية التقليدية، وعروض كبيرة للمنتجات الإسبانية، بالإضافة إلى ديكور يعكس الموضوعات الإسبانية، تضاف إلى الأجواء الترويجية.
ومن بين المعالم البارزة الأخرى في مهرجان المنتجات الإسبانية الذي يستمر سبعة أيام، أكشاك الطعام التي تبيع أطعمة الشوارع الإسبانية اللذيذة، وأكشاك عينات الطعام المجانية التي تقدم مذاقا لمختلف الأطباق الإسبانية.
ومن بين المنتجات الرئيسية التي تم عرضها بأسعار خاصة جدا، كانت عناصر من العلامات التجارية الإسبانية الرائدة، بما في ذلك زيت الزيتون، وكانت العناصر المثالية الأخرى هي مشروبات كلوديم الفوارة التي تقدم لمسة منعشة لأي مناسبة.

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