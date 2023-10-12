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المعجل الراحل سعود الراشد أحد رواد النهضة الاقتصادية بالكويت

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى عضو المجلس البلدي الأسبق محمد المعجل فقيد الكويت الراحل سعود عبدالعزيز الراشد الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 98 عاما، عقب رحلة زاخرة بالعطاء للوطن، مشيرا إلى أنه أحد أبرز رجالات الرعيل الأول الذين تركوا بصمة راسخة في مجتمع الاقتصاد والأعمال، وكانت له إسهامات بارزة في مختلف المجالات.
وقال المعجل: يعتبر الفقيد سعود الراشد واحدا من رواد النهضة الاقتصادية في البلاد، كما تميز بالصدق والاستقامة في تعاملاته وعلاقاته سواء داخل الكويت وخارجها.
وأضاف ان الراحل أدى طوال مسيرته دورا كبيرا في خدمة مجتمعه ووطنه، وساهم في أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين بعيدا عن الأضواء، معددا مناقبه الخيرية والإنسانية، ومشيرا إلى انه مؤسس مسجد الراشد في العديلية الذي يعد من أكبر المساجد في الكويت والذي ترتاده أعداد كبيرة من المصلين كل جمعة وخلال صلاة القيام في شهر رمضان، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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