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الكندري لـ الأنباء تأخير توزيعات N3 في مدينة جنوب سعد العبدالله لرغبة أصحاب الطلبات في N4

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أشاد المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله د.حمد الكندري بموافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من المشروع إلى جدول التوزيعات الأسبوعي ومباشرة توزيعها لأصحاب طلبات التخصيص.
وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء» انها خطوة جيدة للمؤسسة تنعكس إيجابا على زيادة إعداد الوحدات السكنية والفرص لأصحاب الطلبات القديمة للدخول في مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث أكدت «السكنية» ان ذلك يهدف الى زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وأعداد المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة. وأوضح ان «جنوب سعد العبدالله» تضم 6 ضواح، 5 منها سكنية وضاحية استثمارية، معربا عن أمله في ألا تزيد أعداد الوحدات السكنية في هذه المنطقة حتى لا تكون مزدحمة.
وتابع: أتمنى ان يتم الإعلان عن هذا الجزء قبل توزيع الضاحية الرابعة، لافتا الى ان الضاحية الثالثة تضم 12 توزيعة وتم الإعلان عن التوزيعة الثانية عشرة حاليا وهي متأخرة لأن أغلب أصحاب الطلبات لديهم عزوف عن الدخول في توزيعات الضاحية الثالثة وينتظرون الرابعة.

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