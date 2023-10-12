الكندري لـ الأنباء تأخير توزيعات N3 في مدينة جنوب سعد العبدالله لرغبة أصحاب الطلبات في N4

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أشاد المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله د.حمد الكندري بموافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من المشروع إلى جدول التوزيعات الأسبوعي ومباشرة توزيعها لأصحاب طلبات التخصيص.
وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء» انها خطوة جيدة للمؤسسة تنعكس إيجابا على زيادة إعداد الوحدات السكنية والفرص لأصحاب الطلبات القديمة للدخول في مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث أكدت «السكنية» ان ذلك يهدف الى زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وأعداد المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة. وأوضح ان «جنوب سعد العبدالله» تضم 6 ضواح، 5 منها سكنية وضاحية استثمارية، معربا عن أمله في ألا تزيد أعداد الوحدات السكنية في هذه المنطقة حتى لا تكون مزدحمة.
وتابع: أتمنى ان يتم الإعلان عن هذا الجزء قبل توزيع الضاحية الرابعة، لافتا الى ان الضاحية الثالثة تضم 12 توزيعة وتم الإعلان عن التوزيعة الثانية عشرة حاليا وهي متأخرة لأن أغلب أصحاب الطلبات لديهم عزوف عن الدخول في توزيعات الضاحية الثالثة وينتظرون الرابعة.
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