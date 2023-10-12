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السفير الهندي فيزا الكويتيين خلال يوم واحد بعدد غير محدود من السفرات ولمدة ستة أشهر

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت سفارة الهند لدى البلاد عرضا ترويجيا بعنوان «استكشاف الهند المذهلة» للترويج للسياحة في الهند واشتمل العرض على ندوة تضمنت عروضا تقديمية عن السياحة في الهند، وحلقات نقاشية شهدت تفاعلا حيويا بحضور أكثر من 150 من ممثلي وكالات السياحة والسفر في الكويت.
بدوره، قال السفير الهندي لدى الكويت د. آدرش سويكا إن بلاده طورت بنيتها التحتية السياحية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة ومميزة لزوارها، مشيرا إلى الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها بلاده والتنوع الثقافي الكبير الذي يميزها.
وأضاف سويكا أن الهند تقدم سياحة متكاملة من خلال التنوع الثقافي فيها ووجود بيئات طبيعية خلابة ومختلفة إلى جانب وجود أكبر عدد من الفنادق والمنتجـعـــات الصحـيـــة والترفيهيــة و42 موقعــا مسجلا كموقع للتراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من شأنها إثارة اهتمام السياح مهما اختلفت اهتماماتهم.
وأوضح أن تطور البنى التحتية الهندية من مطارات وسبل مواصلات مثل القطارات المرافئ وتعبيد الطرق السريعة يجعل من الترحال والوصول إلى الهند وولاياتها المختلفة اكثر سهولة وسلاسة عن ذي قبل مبينا أن التوجه الرقمي للمنشآت والخدمات المختلفة سيسهل بدوره على السياح استكشاف الهند وخباياها.
وأفاد بأن الهند تتمتع بميزة إضافية مقارنة مع معظم دول العالم وهي أن أسعار الإقامة والسفر والمستلزمات اليومية في المتناول.
وعن استخراج تأشيرات الدخول ذكر أن السفارة الهندية تصدر التأشيرات (الفيزا) للكويتيين خلال يوم واحد تتيح لهم الدخول للهند والخروج منها بعدد غير محدود من السفرات ولمدة ستة اشهر.
وتخلل اللقاء عدد من العروض التقديمية للأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهند للسواح قدمها مسؤولون ومديرو شركات السياحة الفنادق والمنتجعات المشهورة في الهند بالإضافة إلى مشاركة بعض المسافرين لتجربتهم في السفر وتنظيم الرحلات إلى الهند.

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