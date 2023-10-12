الطريجي إشادة عالمية بتنظيم الكويت الملتقى الكشفي الشبابي الدولي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
بحضور الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات طاهر البغلي، أقامت جمعية الكشافة الكويتية حفلا تكريميا للجان العاملة في الملتقى الكشفي الشبابي الدولي الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 17 حتى 22 سبتمبر الماضي. وقال رئيس جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي، إننا سعداء بتكريم والالتقاء مع اللجان التي عملت ليلا ونهارا لإنجاح تنظيم الملتقى الذي حاز إعجاب واستحسان الوفود المشاركة التي تمثل 38 دولة، واننا نفتخر بكم وبما قدمتوه من إخلاص وتفان في العمل من اجل سمعة الكويت. وأضاف د.الطريجي: عقب انتهاء الملتقى كان هناك اجتماع للمنظمة الكشفية العالمية في ماليزيا والكل أشاد بتنظيم الكويت هذا الملتقى، وذلك يدعونا للفخر والاعتزاز بأبناء الكويت.
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