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الطريجي إشادة عالمية بتنظيم الكويت الملتقى الكشفي الشبابي الدولي

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
بحضور الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات طاهر البغلي، أقامت جمعية الكشافة الكويتية حفلا تكريميا للجان العاملة في الملتقى الكشفي الشبابي الدولي الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 17 حتى 22 سبتمبر الماضي. وقال رئيس جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي، إننا سعداء بتكريم والالتقاء مع اللجان التي عملت ليلا ونهارا لإنجاح تنظيم الملتقى الذي حاز إعجاب واستحسان الوفود المشاركة التي تمثل 38 دولة، واننا نفتخر بكم وبما قدمتوه من إخلاص وتفان في العمل من اجل سمعة الكويت. وأضاف د.الطريجي: عقب انتهاء الملتقى كان هناك اجتماع للمنظمة الكشفية العالمية في ماليزيا والكل أشاد بتنظيم الكويت هذا الملتقى، وذلك يدعونا للفخر والاعتزاز بأبناء الكويت.

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