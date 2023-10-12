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الجمهور كيف يتم إيقاف بدل الإيجار عن المطلاع ولم تكتمل خدماتها بعد؟

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال عضو لجنة البيئة النائب فايز الجمهور إن اللجنة استمعت إلى مشاكل المواطنين، والتي من أبرزها توجه مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان إلى إيقاف بدل الإيجار عن المواطنين وخصم الأقساط على بيوت في منطقة المطلاع التي لم تكتمل بها الخدمات ومقومات الحياة الأساسية. وأكد الجمهور أن هناك ثلاثة أمور أساسية لابد أن نستعجل بها، أولها موضوع الحزام الشجري، وذلك لأن المنطقة مقبلة على عواصف رملية وأتربة، بالإضافة إلى فتح طريق سليل الذي سيقلل المسافة إلى محافظة الجهراء من 20 كيلومترا إلى أقل من كيلومترين. وطالب الجمهور وزارة الأشغال بالاستعجال في موضوع الصرف الصحي.

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