الكويت للمجتمع الدولي أوقفوا التصعيد في غزة

السبيعي لـ «الأنباء»: وقف الحفلات يشمل الفعاليات الصادر لها ترخيص ولا يتضمن إقامة المؤتمرات والمعارض

عاطف رمضان

وجّه مجلس الوزراء بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار. وذكر مركز التواصل الحكومي أن ذلك يأتي تأكيدا لموقف الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية ونظرا لما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي في تصريح لـ«الأنباء»، عن أن وزارة الإعلام ستوقف جميع الحفلات الفنية والغنائية في الكويت اعتبارا من اليوم تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال السبيعي إن وقف الحفلات سيشمل جميع الفعاليات التي كانت وزارة الإعلام أصدرت ترخيصا بإقامتها في وقت سابق، مؤكدا أن ذلك يأتي تعبيرا عن الموقف الكويتي الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا في هذه المرحلة وما تشهده من تطورات. وأضاف ان وقف الحفلات الفنية والغنائية بموجب تعميم إداري صدر لهذا الشأن بوقف مظاهر الاحتفالات وهو قرار نافذ. وأوضح ان القرار مقتصر على الحفلات الفنية والغنائية فقط، أما إقامة المؤتمرات والمعارض فلا يشملها التعميم. وأشار إلى ان الوزارة ستتواصل مع جميع شركات الإنتاج لإبلاغها بتعليمات التعميم. وبين أن الوزارة تجهز لإقامة معرض الكتاب الذي من المقرر إقامته في الكويت 22 نوفمبر المقبل.

هذا، وجددت الكويت الإعراب عن القلق البالغ إزاء تطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وناشد الوزير المفوض فيصل العنزي، نائب مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.

الكويت: قلق بالغ إزاء التصعيد في غزة والأراضي الفلسطينية