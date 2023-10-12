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القوى العاملة تذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين وتعزيز التبادل التجاري

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها التام بتعزيز بيئة الاستثمار المناسبة في البلاد وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى حرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين، ما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إنه في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل العملية الاستثمارية مع دولة الإمارات شاركت في لقاء أجرته سفارتها يوم الثلاثاء الماضي مع شركات إماراتية مستثمرة في البلاد بحضور سفير الإمارات د.مطر النيادي.
وذكرت أن هذا اللقاء وهو الثاني من نوعه يأتي في سياق سعي «القوى العاملة» لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الإماراتيين في البلاد من خلال توفير المعلومات اللازمة بالآليات والإجراءات التابعة للهيئة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتوجيهات القانونية والإدارية.

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