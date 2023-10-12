بالفيديو رحمن تشيشتي على العراق احترام اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله في قمة بيروت عام 2002



أسامة دياب

أكد رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع دولة الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي ضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها، داعيا العراق إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، موضحا أنه بمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن التراجع عنها، مشددا على ضرورة احترام المواثيق الدولية.

جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال المحاضرة التي نظمها معهد سعود الناصر الديبلوماسي بعنوان «موقع المملكة المتحدة في العالم.. خصوصية العلاقات البريطانية مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون»، بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعدي الوزير وعدد من ممثلي السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد.

وأشاد تشيشتي بقوة ومتانة العلاقات الثنائية البريطانية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والتي تمتد على مدار ما يقرب من 125 عاما، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين دعما بعضهما بعضا في المواقف الصعبة والعصيبة، مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 ومساعدتها دولة الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.

وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمد بالضرورة على التواصل الديبلوماسي فقط بل يتعزز وينمو بالتواصل الشعبي والذي يعتبر من أهم جسور التواصل، مشيدا بدور السفارة الكويتية في بريطانيا والسفارة البريطانية في الكويت في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأثنى على دور الكويت الرائد في مجال العمل الإنساني فلقد لعبت دورا مهما في رفع المعاناة ضحايا الكوارث الطبيعية والانسانية ومدت يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، مشيدا بموقفها الإيجابي تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية التي أثرت على مختلف دول العالم.

وأشاد تشيشتي بما تعيشه دولة الكويت من مناخ ديموقراطي والتزامها برعاية وتعزيز الحريات وكذلك دور مؤسساتها في تعزيز هذا المناخ، منوها بالدور البارز للمرأة الكويتية في دعم وتعزيز التنمية في ظل العديد من النجاحات التي حققتها في كافة المجالات التي دخلتها.

وردا على سؤال حول الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، أكد أن «المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في قمة بيروت عام 2002».

وفي تصريحات للصحافيين على هامش المحاضرة أوضح تشيشتي أن «حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ ما يقارب 5 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن «المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الكويت في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن، اضافة إلى العمل الإنساني، فضلا عن وجود 10 آلاف طالب كويتي يدرسون في المملكة المتحدة يساهمون في دعم وتعزيز هذه العلاقات، لافتا إلى أن برنامج الإعفاء الالكتروني من التأشيرة (Visa Waiver) يسهل من إجراءات السفر بين البلدين.

وعن التعاون المستقبلي، قال تشيشتي: «نتطلع إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي باتت قريبة جدا من الاتفاق عليها من قبل جميع الاطراف»، مضيفا «وقعت المملكة المتحدة والكويت مؤخرا اتفاقيات بشأن الأمن السيبراني، وهما تعملان معا جنبا إلى جنب في هذا المجال الرئيسي».

وعن رأيه بقضية خور عبدالله، قال: «باعتباري عضوا في البرلمان البريطاني، فأنا ملتزم تماما بضمان احترام وحدة أراضي الكويت وسيادتها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833».

وتابع: «لقد قمت بدعوة سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، للحضور والتحدث مع البرلمانيين البريطانيين في المملكة المتحدة لكي يكونوا على علم أفضل بالوضع الذي تواجهه الكويت الآن فيما يتعلق بهذا النزاع».

وأضاف: «لكن بالطبع، فالمملكة المتحدة تؤيد نظاما قائما على القواعد الدولية، وقد دعم البرلمانيون البريطانيون أوكرانيا على أساس نظام قائم على القواعد الدولية، لذا فإن السؤال هو إذا كنا ندعم أوكرانيا على أساس النظام القائم على القواعد الدولية، فلماذا لا نؤيد الاستمرار في دعم الكويت فيما يتعلق بالتحدي الحدودي الحالي الذي تواجهه مع العراق؟».

نائب وزير الخارجية استقبل رئيس مجموعة العمل البرلمانية البريطانية للعلاقات مع الكويت

استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر أمس رئيس مجموعة العمل البرلمانية البريطانية للعلاقات مع الكويت رحمن تشيشتي بمناسبة زيارته للبلاد.

السفير الشيخ جراح الجابر مستقبلا رحمن تشيشتي



وأقام نائب وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الضيف حضرها أعضاء جمعية الصداقة الكويتية ـ البريطانية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية وسفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيليندا لويس.

الهاجري: المعهد حريص على تطوير خبرات منتسبيه

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد الدبلوماسي الوزير المفوض د.مبارك الهاجري قوة ومتانة العلاقات الكويتية - البريطانية التي وصفها بالمتطورة والتاريخية حيث إنها علاقات ممتدة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وأثبتتها المواقف الصعبة ولاسيما خلال الغزو العراقي لدولة الكويت، متوجها بالشكر إلى المملكة المتحدة على مواقفها تجاه الكويت.

وأشار الهاجري إلى حرص المعهد على تطوير خبرات منتسبيه وخلق مجالات تدريبية وبحثية متنوعة تصقل خبراتهم، لافتا إلى أن مثل هذه المحاضرات تأتي تأكيدا على الدور الرائد للمعهد وتصب في مصلحة منتسبي وزارة الخارجية.

أكد أنهم أبلغوا سمو رئيس الوزراء ذلك خلال اللقاء الأخير في نيويورك

السفير العراقي: الحكومة العراقية ملتزمة التزاماً قوياً بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن





الكويت دولة شقيقة وسنعمل معاً ومع أصدقائنا من أجل الوصول إلى تفاهمات تخدم مصلحة البلدين العراق اليوم دولة مؤسسات وليس نظام الرجل الواحد



في مداخلة له في نهاية المحاضرة، أوضح السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي ان «موقف الحكومة العراقية بشأن التزامات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التزامات قوية». وأضاف «ان دولة رئيس الوزراء وحكومة العراق ابلغوا ذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال لقائهم الأخير في نيويورك».

وتابع الصافي «العراق بعد عام 2003 يختلف عن العراق ما قبل عام 2003، فالنظام في العراق الآن هو نظام ديموقراطي في طور النمو، ولا يزال يشق طريقه في هذا الصدد، وهو عراق المؤسسات وليس نظام الرجل الواحد».

وشدد الصافي على أن الكويت دولة شقيقة وجارة، وسنعمل معا يدا بيد ومع أصدقائنا من أجل الوصول إلى تفاهمات تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.