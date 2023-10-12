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وزير الشؤون تكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات بأسرع وقت ممكن

10/12/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
عقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود اجتماعا ضم وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لشؤون التعاون منصور الغريب بالانابة والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية بدر العدواني ولجنة التكويت المكلفة لبحث آخر التطورات لقرار تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ان متابعته المباشرة لهذا الملف تأتي انطلاقا من توجيهات واهتمام مجلس الوزراء، موجها القطاعات المعنية بإنجاز تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية بأسرع وقت ممكن واستعجال البت في الطلبات المقدمة واتخاذ كل ما يلزم لدعم العناصر الوطنية، مشددا على تطبيق قرارات التكويت وفق اللوائح والقرارات المنظمة وضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في عملية تكويت هذا القطاع الحيوي.

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