بالفيديو وزير الصحة افتتح مختبر فحص الأغذية الأكبر خليجيا سيعمل على مدار الساعة



جهاز المسؤولية الطبية يختص بالفصل في المخالفات والشكاوى وفقاً للوائح والقوانين

استحداث القرارات المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الخاص حفاظاً على صحة المواطن والمقيم الفليج: المختبر ضمان لسلامة الأغذية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقة المواصفات



حنان عبدالمعبود

أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن بدء التشغيل الجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، مؤكدا أن المختبر سيعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى بدء العمل في المرحلة الحالية بفحص الخضراوات والفواكه والبيض، وسيتم قريبا فحص عينات اللحوم والأسماك والألبان حتى تكتمل المنظومة للتأكد من صلاحية الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي.

وأعرب العوضي خلال افتتاح مختبر فحص الأغذية أمس بحضور مدير عام الهيئة د.ريم الفليج وعدد من المسؤولين عن سعادته بالتشغيل، مشيرا للكثير من الإجراءات الخاصة بفحص الأغذية داخل المختبر.

وقال إن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات في دول مجلس التعاون، مثمنا جهود العاملين فيه، داعيا للمزيد من التوسع وسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة، مؤكدا أن سلامة الغذاء دور محوري للهيئة، لافتا الى التنسيق بين المختبر والجهات المختصة في دول الخليج لتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد البروتوكولات ذات الصلة، وأيضا التعاون مع المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي.

وأضاف: منذ أن توليت مهام عملي، أسعى إلى استحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الإمكان على المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات الخاصة والمستوصفات، ووضع المعايير لتسهيل الإجراءات وتطبيق الملف الإلكتروني بدلا من العمل اليدوي.

وحول ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي وقرارات «الصحة» بهذا الشأن، قال: لسنا ضد القطاع الخاص فهم شركاء معنا، ولكننا نسعى إلى تنظيم العمل حفاظا على صحة المواطن والمقيم، وجهاز المسؤولية الطبية موجود ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا سواء المتعلقة بالوزارة أو العاملين بالجسم الطبي من أطباء وفنيين وغيرهم، والجهاز هو الجهة المنوطة بالتحقيق في جميع الشكاوى ويقوم باتخاذ الإجراءات وفقا للوائح والقوانين، مشددا على أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح من شأنه محاسبة المخطئ أو الثناء على من يصيب.

وبشأن مطالبة البعض بالتدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، أكد العوضي أن العقوبات ليست مسؤولية الصحة، وإنما تتبع جهاز المسؤولية الطبية وهو جهاز مستقل وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم نعمل وفقها، كما ان هناك لجانا متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة منها وزارة العدل، وجامعة الكويت وكلية الطب، ونأمل التوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج ان دور المختبر ضمان سلامة الأغذية، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات، ويجب تطبيق اللائحة قبل السماح للمواد الغذائية بالدخول إلى الأسواق، مبينة وجود 32 مختبرا ما بين كيميائي وميكروبيولوجي، فالخضراوات والفواكه تفحص بالمايكروبيولوجي، وكل مختبر معزول تماما عن الآخر، مشيرة إلى ان المختبر يعمل على مدار 24 ساعة طوال العام، والمواد الغذائية تنتقل من التسلم إلى التحضير وإدخال العينات الى الفحص ومن ثم ظهور النتائج.

وأوضحت الفليج ان المختبر تم تسلمه من البلدية مؤخرا، ويتم تشغيله تدريجيا حسب توفر الأجهزة، لافتة الى البدء بفحص الخضراوات والفاكهة والبيض وقريبا سيتم إدخال مواد غذائية أخرى مثل اللحوم والألبان، مؤكدة ان هناك تعاونا بين إدارة المختبرات وإدارة الأغذية المستوردة وإدارات التفتيش بالمحافظات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها العمل على فحص الأغذية، منذ أن كان اختصاص الرقابة على الغذاء تابع للبلدية، والآن يتم نقل الاختصاصات بالتدريج من «الصحة» لتكون الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي المعنية بالفحص وفي غضون العام المقبل سيتم الانتهاء من نقل الفحص بالكامل، وما يدعو للفخر أن العاملين بالمختبر من الكفاءات الوطنية الشابة.