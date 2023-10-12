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طلال الخالد بحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون الأمني

10/12/2023 11:31:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك.
واكد على عمق العلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تمر في المنطقة. حضر الاستقبال من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية د.ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية د.هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. فيما حضره من الجانب الكويتي سفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والشيخ م.حمود المبارك الحمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
هذا، وعاد الشيخ طلال الخالد إلى البلاد بعد زيارته إلى الرياض على رأس وفد أمني.

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