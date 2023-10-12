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وزير الكهرباء: 3500 ميجاوات من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء بـ4 مليارات دولار

10/12/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا والطاقة المتجددة أن هناك 3500 ميجاوات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار و400 مليون دولار، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت من كونها مجرد لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.



وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية له، أن معظم الأراضى المخصصة لمحطات الطاقة المتجددة بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات لهذه المحافظات وتحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى بها.



وتابع شاكر أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لما لها من العديد من المكاسب سواء الاقتصادية أو البيئية.












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