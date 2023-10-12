وزير الكهرباء: 3500 ميجاوات من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء بـ4 مليارات دولار

وزير الكهرباء: 3500 ميجاوات من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء بـ4 مليارات دولار
التاريخ
10/12/2023 11:24:40 PM
(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا والطاقة المتجددة أن هناك 3500 ميجاوات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار و400 مليون دولار، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت من كونها مجرد لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.
وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية له، أن معظم الأراضى المخصصة لمحطات الطاقة المتجددة بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات لهذه المحافظات وتحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى بها.
وتابع شاكر أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لما لها من العديد من المكاسب سواء الاقتصادية أو البيئية.
MENAFN12102023000132011024ID1107235167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.