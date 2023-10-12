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وزير الخارجية التونسى: استمرار الحوار البناء بين تونس وبريطانيا

10/12/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استمرار الحوار البناء بين تونس وبريطانيا مما يعكس التفاهم والتفاعل الإيجابي بين الجانبين.

وقال عمار -خلال لقائه مع جايمس كليفرلى، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الشراكة "التونسي-البريطاني"- إن اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين وعكس رغبة الجانبين في تطويرها في جميع القطاعات.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة. وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالموقف التونسي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، الذي تمّ التأكيد عليه بصفة واضحة خلال الاجتماع الطّارئ لوزراء الخارجية العرب.








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