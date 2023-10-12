الحكومة الموريتانية تصادق على قانون للطوارئ والكوارث الطبيعية

MENAFN - Youm7) صادقت الحكومة الموريتانية -في ختام اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى القصر الرئاسى فى نواكشوط- على قانون للطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأكد بيان للحكومة صدر الخميس فى نواكشوط، أن القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأوضح البيان أن القانون يهدف إلى تحديد المسؤوليات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الفنيين والماليين، وتحديد هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك وضع إجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، مع تحديد شروط وكيفيات وإجراءات إعلان حالة الكارثة.



