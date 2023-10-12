استشهاد طفل فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال غرب الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد طفل مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى بلدة جيوس شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة -في بيان صحفي مقتضب- باستشهاد الطفل مهتدي ماجد سليم (17 عامًا)، برصاص الاحتلال الحي في بلدة جيوس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بأن الطفل أصيب بالرصاص الحي في ظهره خلال مواجهات اندلعت في جيوس، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة الإسعاف التي تقله ومنعتها من المرور.



وفي سياق مُتصل، أصيب شاب بالرصاص الحي المتفجر "الدمدم" في القدم، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، نقل إثرها للمستشفى.

وباستشهاد الطفل مهتدي سليم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة إلى خمسة، حيث استشهد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، ونجله أحمد (25 عاما) من بلدة، متأثرين بإصابتهما الخطيرة برصاص مستوطنين جنوب نابلس، واستشهد الشاب خالد المحتسب (21 عاما) من بلدة بيت حنينا شمال القدس، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص شرطة الاحتلال في العاصمة المحتلة، كما استشهدت المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) من قرية دير جرير، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال شمال شرق رام الله.



