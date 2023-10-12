تونس وبريطانيا تبحثان سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Youm7) بحث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح، مع روبارت جنريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني ماتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد عمار -خلال زيارته إلى لندن للمشاركة في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي -البريطاني- حرص بلاده على التّصدي لهذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها وفي إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، مشددًا على رفض الدولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
وتم تثمين مستوى التعاون الثنائي القائم في المجال الأمني، مع الاتفاق على تعزيزالعلاقات لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، والمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2016.
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