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تونس وبريطانيا تبحثان سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

10/12/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Youm7) بحث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارح، مع روبارت جنريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني ماتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد عمار -خلال زيارته إلى لندن للمشاركة في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي -البريطاني- حرص بلاده على التّصدي لهذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها وفي إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، مشددًا على رفض الدولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

وتم تثمين مستوى التعاون الثنائي القائم في المجال الأمني، مع الاتفاق على تعزيزالعلاقات لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، والمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2016.








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