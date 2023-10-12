تعرف على مشروعات تطوير القاهرة الجارى تنفيذها

تشهد محافظة القاهرة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، وحدائق الفسطاط، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفى النقاط التالية تفاصيل عدد من المشروعات الجارى تنفيذها.





مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"



يشمل مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.





القطاع الثانى بمشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل

ينفذ القطاع الثاني بمشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بطول 3.2 كم، ويشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر - كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش و19 مبنى (مطعم عائم - 3 كافيتريات - 63 محلا تجارياً - 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات ومسرحين، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.





مشروع تطوير حديقة الأزبكية

يشمل مشروع تطوير حديقة الأزبكية (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل.





مشروع تطوير القاهرة الخديوية

يشمل مشروع تطوير القاهرة الخديوية تطوير واجهات العقارات، وواجهات المحال، واستغلال الأماكن الخربة في انشاء مبانى خدمية.